Полиция Челябинской области с начала года выслала 472 иностранцев из страны

С начала года полиция Челябинской области выслала за пределы страны 472 иностранцев. В результате профилактических рейдов было возбуждено 744 уголовных дел в сфере миграции, пресечено почти 7 тыс. административных правонарушений, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Сотрудники управления по вопросам миграции вместе с представителями регионального управления СК России продолжают проверки мест пребывания, проживания и трудовой деятельности иностранных граждан.

В ходе рейдов проверяется законность пребывания мигрантов в РФ, их причастность к преступлениям и нахождении в реестре контролируемых или разыскиваемых лиц.