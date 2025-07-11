В Тольятти возбуждено уголовное дело по факту наезда автобуса на пенсионерку

В Тольятти возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Об этом сообщили в региональном СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Ранее в социальных сетях была размещена информация о том, что 9 июля водитель маршрутного автобуса при повороте налево совершил наезд на пенсионерку.

«В настоящее время проводится необходимый комплекс следственных действий, направленных на установление наличия либо отсутствия нарушений в действиях водителя и организации, занимающейся перевозкой людей, устанавливаются очевидцы»,— заявили в следственном управлении.

В региональном Главке уточнили, что инцидент произошел на ул. Механизаторов в Комсомольском районе. 80-летняя женщина переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, когда на нее наехал автобус «КАВЗ». Женщине назначили амбулаторное лечение.

Алексей Алексеев