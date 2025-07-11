В Ярославле прокуратура проверит юристов после жалоб участников СВО

Прокурор Ярославской области Климент Юрздицкий поручил провести проверку по сообщениям участников СВО и членов их семей о недобросовестных «военных юристах». Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Бабуркин по итогам приема граждан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Господин Бабуркин рассказал, что к нему поступило уже более десяти подобных обращений. По его словам, недобросовестные юристы находят себе клиентов с помощью массированной и недостоверной рекламы.

«Мать участника СВО, имеющего тяжелое ранение и нуждающегося в дальнейшей медицинской помощи, обратилась в фирму за консультацией по организации лечения и реабилитации сына. В результате за бланк типового обращения и сопровождение в прокуратуру "военные юристы" взяли с заявительницы 50 тыс. руб.»,— рассказал уполномоченный о сути обращения.

Сергей Бабуркин также дополнил, что треть всех обращений по теме СВО приходится на установление местонахождения участников боевых действий и освобождения их из плена.

Алла Чижова