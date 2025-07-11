Куклы заигрались в инклюзивность

У Barbie теперь диабет. Компания Mattel расширила инклюзивную серию игрушек. И на этот раз выпустила куклу, у которой есть глюкометр и инсулиновая помпа. В комплекте также смартфон с приложением, отслеживающим уровень сахара в крови. Можно ли купить такую Barbie в России? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mattel Фото: Mattel

Barbie в этом году 66 лет. И почти до пенсии у нее были нереальные пропорции, за что Mattel всегда критиковали. Эволюция куклы произошла только в 2016-м. Компания тогда запустила серию Barbie Fashionistas, разрушив анатомические стереотипы в мире игрушек. Так появились высокие и низкие, худые и пышные, с веснушками, с разной текстурой волос и разрезом глаз. В линейке почти 180 вариантов. А еще куклы начали болеть. В инклюзивной коллекции Barbie с синдром Дауна, с витилиго, слепая с тростью, в инвалидном кресле и с протезами. Такие серии всегда создают в партнерстве с различными медицинскими фондами. И до начала СВО их завозили в Россию. Сейчас вышла Barbie, у которой диабет первой степени.

В Mattel подчеркивают, что хотят выйти за рамки традиционного образа куклы и приблизить ее к реальному опыту детей. По данным ВОЗ, сахарным диабетом сейчас страдает каждый пятисотый ребенок и двухсотый подросток в мире. Игрушка теперь не только развивает, но и лечит, подчеркивает президент Ассоциации индустрии детских товаров Антонина Цицулина: «Когда мы писали стандарт на коррекционные игрушки, с большим удовлетворением увидели, что сейчас все больше это вводится в практику, когда они переходят из медицинских игрушек в разряд обычных. У них очень серьезная ниша на рынке для людей в возрасте.

У детей корректируют, у взрослых уже сохраняют. Думаю, что эта кукла в семейных сообществах либо у специалистов, которые работают с диабетом, будет востребована. У нас таких кукол нет. Есть только разовые акции, сделанные благотворительными фондами, но это не промышленный объем. В принципе производителей кукол в России не так много. Тем не менее в перечне Министерства просвещения для образовательных организация такая продукция тоже присутствует».

Тему инклюзивности активно развивает и компания Lego, включая в наборы фигурки с ограниченными возможностями, вместе со слепыми всегда рядом собаки–поводыри и инфраструктура, включая пандусы. Философия бренда — каждый ребенок должен видеть себя в игрушках и понимать различия между людьми. По данным ООН, сейчас в мире более 1 млрд человек имеют ту или иную форму инвалидности. И об этом нельзя молчать.

Но в России такие игрушки практически не покупают, говорит PR-директор группы компаний «Детский мир» Наталья Рычкова: «Новинки от Mattel в России официально не представлены. Параллельным импортом мы такие ограниченные серии не завозим, только классические серии Barbie. Думаю, что любой байер, который занимается fashion, может и куклу привезти под заказ. Если медийной поддержки у продукта нет, то дети об этом просто не узнают, и родители своих детей в магазин за этой игрушкой не приведут. В целом развивать инклюзию крайне необходимо не только через игрушки. Вопрос более широкий. Нужны в образовательных программах какие-то изменения, чтобы общество было инклюзивным. Ими интересуются только те люди, которые коллекционируют Barbie».

В России такие игрушки коллекционируют и люди с ограниченными возможностями. Новинки обсуждают на форумах: инклюзивная серия якобы поднимает настроение и помогает принять болезнь, но есть вопросы. Кто-то, например, недоволен качеством протезов Barbie, их можно было бы сделать подвижными. В любом случае это лимитированная коллекция, подчеркивает вице-президент по детским товарам Inventive Retail Group Мария Голенкова: «Думаю, что это очень усеченные серии. Доля на грани 3%, максимум 5%, и то в момент запуска. Есть тренд на поддержку и разного цвета кожи, и разных физических особенностей людей, детей в игрушках. Но я думаю, если даже какие-то российские производители будут выпускать подобные коллаборации, то они будут действительно скорее в содружестве с кем-то от государства или частным образом».

Нередко эксперименты с инклюзивностью на рынке детских игрушек заканчиваются скандалом. Первой в инвалидное кресло куклу посадила как раз компания Mattel еще в 1997 году. Но оказалось, что ее не особенно ждали в мире Barbie. Игрушечное кресло не проходило в двери кукольного «дома мечты», на это обратила внимание американская школьница с церебральным параличом, тему подхвати СМИ. Компания пообещала изменить дизайн дома, но вместо этого сняла с производства саму куклу. И вернула Barbie в инвалидное кресло только через десять лет.

Фотогалерея Как Barbie праздновала юбилей Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография 09.03.2009 В США празднуют 50-летний юбилей самой знаменитой в мире куклы Барби Фото: Reuters 09.03.2009 В США празднуют 50-летний юбилей самой знаменитой в мире куклы Барби Фото: Reuters 09.03.2009 В США празднуют 50-летний юбилей самой знаменитой в мире куклы Барби Фото: Reuters 09.03.2009 В США празднуют 50-летний юбилей самой знаменитой в мире куклы Барби Фото: Reuters 09.03.2009 В США празднуют 50-летний юбилей самой знаменитой в мире куклы Барби Фото: Reuters 09.03.2009 В США празднуют 50-летний юбилей самой знаменитой в мире куклы Барби Фото: Reuters 09.03.2009 В США празднуют 50-летний юбилей самой знаменитой в мире куклы Барби Фото: Reuters 09.03.2009 В США празднуют 50-летний юбилей самой знаменитой в мире куклы Барби Фото: Reuters 09.03.2009 В США празднуют 50-летний юбилей самой знаменитой в мире куклы Барби Фото: Reuters 09.03.2009 В США празднуют 50-летний юбилей самой знаменитой в мире куклы Барби Фото: Reuters 09.03.2009 В США празднуют 50-летний юбилей самой знаменитой в мире куклы Барби Фото: Reuters 09.03.2009 В США празднуют 50-летний юбилей самой знаменитой в мире куклы Барби Фото: Reuters 09.03.2009 В США празднуют 50-летний юбилей самой знаменитой в мире куклы Барби Фото: Reuters 09.03.2009 В США празднуют 50-летний юбилей самой знаменитой в мире куклы Барби Фото: Reuters 09.03.2009 В США празднуют 50-летний юбилей самой знаменитой в мире куклы Барби Фото: Reuters 09.03.2009 В США празднуют 50-летний юбилей самой знаменитой в мире куклы Барби Фото: Reuters 09.03.2009 В США празднуют 50-летний юбилей самой знаменитой в мире куклы Барби Фото: Reuters 09.03.2009 В США празднуют 50-летний юбилей самой знаменитой в мире куклы Барби Фото: Reuters 09.03.2009 В США празднуют 50-летний юбилей самой знаменитой в мире куклы Барби Фото: Reuters 09.03.2009 В США празднуют 50-летний юбилей самой знаменитой в мире куклы Барби Фото: Reuters 09.03.2009 В США празднуют 50-летний юбилей самой знаменитой в мире куклы Барби Фото: Reuters 09.03.2009 В США празднуют 50-летний юбилей самой знаменитой в мире куклы Барби Фото: Reuters 09.03.2009 В США празднуют 50-летний юбилей самой знаменитой в мире куклы Барби Фото: Reuters 09.03.2009 В США празднуют 50-летний юбилей самой знаменитой в мире куклы Барби Фото: Reuters 09.03.2009 В США празднуют 50-летний юбилей самой знаменитой в мире куклы Барби Фото: Reuters 09.03.2009 В США празднуют 50-летний юбилей самой знаменитой в мире куклы Барби Фото: Reuters 09.03.2009 В США празднуют 50-летний юбилей самой знаменитой в мире куклы Барби Фото: Reuters Следующая фотография 1 / 27 09.03.2009 В США празднуют 50-летний юбилей самой знаменитой в мире куклы Барби Фото: Reuters 09.03.2009 В США празднуют 50-летний юбилей самой знаменитой в мире куклы Барби Фото: Reuters 09.03.2009 В США празднуют 50-летний юбилей самой знаменитой в мире куклы Барби Фото: Reuters 09.03.2009 В США празднуют 50-летний юбилей самой знаменитой в мире куклы Барби Фото: Reuters 09.03.2009 В США празднуют 50-летний юбилей самой знаменитой в мире куклы Барби Фото: Reuters 09.03.2009 В США празднуют 50-летний юбилей самой знаменитой в мире куклы Барби Фото: Reuters 09.03.2009 В США празднуют 50-летний юбилей самой знаменитой в мире куклы Барби Фото: Reuters 09.03.2009 В США празднуют 50-летний юбилей самой знаменитой в мире куклы Барби Фото: Reuters 09.03.2009 В США празднуют 50-летний юбилей самой знаменитой в мире куклы Барби Фото: Reuters 09.03.2009 В США празднуют 50-летний юбилей самой знаменитой в мире куклы Барби Фото: Reuters 09.03.2009 В США празднуют 50-летний юбилей самой знаменитой в мире куклы Барби Фото: Reuters 09.03.2009 В США празднуют 50-летний юбилей самой знаменитой в мире куклы Барби Фото: Reuters 09.03.2009 В США празднуют 50-летний юбилей самой знаменитой в мире куклы Барби Фото: Reuters 09.03.2009 В США празднуют 50-летний юбилей самой знаменитой в мире куклы Барби Фото: Reuters 09.03.2009 В США празднуют 50-летний юбилей самой знаменитой в мире куклы Барби Фото: Reuters 09.03.2009 В США празднуют 50-летний юбилей самой знаменитой в мире куклы Барби Фото: Reuters 09.03.2009 В США празднуют 50-летний юбилей самой знаменитой в мире куклы Барби Фото: Reuters 09.03.2009 В США празднуют 50-летний юбилей самой знаменитой в мире куклы Барби Фото: Reuters 09.03.2009 В США празднуют 50-летний юбилей самой знаменитой в мире куклы Барби Фото: Reuters 09.03.2009 В США празднуют 50-летний юбилей самой знаменитой в мире куклы Барби Фото: Reuters 09.03.2009 В США празднуют 50-летний юбилей самой знаменитой в мире куклы Барби Фото: Reuters 09.03.2009 В США празднуют 50-летний юбилей самой знаменитой в мире куклы Барби Фото: Reuters 09.03.2009 В США празднуют 50-летний юбилей самой знаменитой в мире куклы Барби Фото: Reuters 09.03.2009 В США празднуют 50-летний юбилей самой знаменитой в мире куклы Барби Фото: Reuters 09.03.2009 В США празднуют 50-летний юбилей самой знаменитой в мире куклы Барби Фото: Reuters 09.03.2009 В США празднуют 50-летний юбилей самой знаменитой в мире куклы Барби Фото: Reuters 09.03.2009 В США празднуют 50-летний юбилей самой знаменитой в мире куклы Барби Фото: Reuters Смотреть

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Аэлита Курмукова