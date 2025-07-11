Александр Бречалов занял 70-е место в рейтинге губернаторов в РФ по итогам июня

Глава Удмуртии Александр Бречалов занял 70-е место в рейтинге губернаторов регионов РФ по итогам июня. Количество сообщений о нем, следует опубликованного «Медиалогией» списка, составило почти 3,9 тыс. записей. Господин Бречалов находится в июньском рейтинге между губернаторами Приморского края и Костромской области Олегом Кожемяко и Сергеем Ситниковым соответственно. Безусловный лидер списка — мэр Москвы Сергей Собянин. В июне он был упомянут в медиасфере свыше 53,6 тыс. раз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

В рейтинге глав субъектов ПФО господин Бречалов занял предпоследнее, 13-е место. Лидер в округе — раис Татарстана Рустам Минниханов. Его упомянули в медиасфере более 26 тыс. раз. По прогнозу «Ъ-Удмуртия», по итогам июля Александр Бречалов может подняться в рейтинге на десятки строчек за счет упоминаемости в СМИ во время атак БПЛА по объектам в Удмуртии.