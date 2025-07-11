Власти Ярославля ищут директора департамента образования

В Ярославле мэрия объявила конкурс в кадровый резерв на должность директора департамента образования. На сайте мэрии опубликован соответствующий документ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алла Чижова / Коммерсантъ-Ярославль Фото: Алла Чижова / Коммерсантъ-Ярославль

Среди требований высшее образование не ниже специалитета, магистратуры, стаж муниципальной службы от двух лет, желательно на руководящих должностях в системе образования. Новый директор департамента должен знать законы, уставы области и города, основы управления, а также обладать иными навыками.

В конкурс входит тестирование уровня владения базовыми компетенциями и проверка уровня владения профессиональными компетенциями на индивидуальном собеседовании. Документы от кандидатов принимают до 30 июля, тестирование запланировано на 31 июля, собеседование — на 12 августа.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что предыдущий директор Елена Иванова объявила о своем уходе 17 июня. Она уволилась по собственному желанию. С 4 июля обязанности директора исполняет Александр Гуськов, заместитель директора департамента, отвечающий за материально-техническую поддержку и бюджетирование школ.

Алла Чижова