Доллар проявляет слабость

Официальный курс доллара упал до минимума за два года. Центробанк установил значения западных валют на пятницу 11 июля: американская снизилась до 77,9 руб., европейская немного подорожала до 91,5 руб. В четверг вечером доллар на внебиржевом рынке падал на 5%, в моменте приблизившись к отметке в 74 руб., следует из данных Investing.com. Впрочем, котировки быстро вернулись к прежним значениям. С начала лета главы крупнейших российских компаний и чиновники неоднократно говорили о необходимости более слабого рубля. Например, первый вице-премьер Денис Мантуров заявлял, что курс 100 руб. за доллар был бы оптимальным и для экспортеров, и для импортеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Аналитики рынка тоже ожидали ослабления российской валюты в последние месяцы. Главный экономист «Ренессанс Капитала» Олег Кузьмин по-прежнему считает, что до конца лета на рынке произойдет разворот: «Динамика курса рубля — это основной макроэкономический сюрприз этого года. Рубль остается очень крепким. Я думаю, это связано с двумя причинами: во-первых, Банк России продолжает продавать значительные объемы валюты на внутреннем валютном рынке, во-вторых, высокие ставки в условиях более закрытой экономики оказывают более значительную поддержку курсу, чем все предполагали ранее.

Мы продолжаем ожидать более слабый курс в оставшиеся летние месяцы и к концу года. Это традиционно не самый благоприятный период для рубля. Я бы ориентировался на отметку 90-95 руб. за доллар при текущих ценах на нефть. Но здесь многое очень будет зависеть от того, как изменится санкционая история в ближайшие недели. Вероятность такого развития событий в последнее время возросла».

В четверг, 10 июля, ЦБ подвел валютные итоги июня. По данным регулятора, рубль вырос к доллару седьмой месяц подряд, при этом незначительно ослабев к юаню. Спрос на валюту со стороны компаний достиг минимума за год. Покупки со стороны населения тоже упали в два раза по сравнению с июнем 2024 года. По данным Минфина, дефицит бюджета с января уже достиг планки годового прогноза в 1,7% ВВП, а нефтегазовые поступления сократились на 17%.

Генеральный директор «Иволга Капитал» Андрей Хохрин считает, что долгосрочно ослабление рубля неизбежно, но летом российская валюта может еще укрепиться: «Тренду на укрепление долго все сопротивлялись, не понимая его причину. А причина простая: у нас очень высокая ключевая ставка. Всегда на рынке минимумы, когда продажи сходятся в одну точку. Сейчас мы в эту точку уходим.

Скорее всего, в очень близкой перспективе мы получим курсы на несколько процентов ниже, чем есть сейчас. 75 руб. за доллар никого не должны пугать. Надо сказать, что политика снижения ставки рано или поздно рубль отправит вниз, а валюту вверх. И этот процесс уже пошел. Просто на рынке все несинхронно. Качели в обратную сторону начинают качаться, потому что крепкий рубль в нынешней реальности на перспективу — это что-то близкое к абсурду».

Аналитики Goldman Sachs тем временем допустили, что доллар может вновь стать рискованной валютой, несмотря на снижение волатильности в последние недели. Такое мнение приводит Bloomberg. Собеседники агентства напомнили о рисках, связанных с торговыми пошлинами, налоговыми изменениями в США и независимостью Федеральной резервной системы.

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Сергей Симонов