Genshin Impact заподозрили в «подсадке» геймеров на внутренние транзакции

Центр цифровой экспертизы Роскачества будет исследовать видеоигры на наличие в них скрытых манипуляций, которые заставляют геймеров вкладывать в них больше денег. Первыми проверят китайские Genshin Impact и Honkai: Star Rail.

Как рассказали «РИА Новости» в ведомстве, в индустрии видеоигр распространились манипулятивные механики, с помощью которых игроков «подсаживают» на траты денег в виртуальном пространстве.

Для борьбы с этим явлением Роскачество подготовило специальную методику, согласно которой выделено 16 основных способов выманивания денег у геймеров. Среди них, например, покупка «лутбоксов» (англ. «коробка добычи») — виртуальных контейнеров, которые при открытии дарят геймерам случайный игровой предмет.

В планах ведомства проверить на добросовестность сначала десять игр. В дальнейшем, как сказано в сообщении Роскачества, «список проверенных игр будет постоянно пополняться». Проверка начнется в августе, а первые результаты центр экспертизы предоставит в сентябре.

Genshin Impact и Honkai: Star Rail выпущены одним китайским разработчиком MiHoYo Limited. Они распространяются по модели free-to-play, то есть установить их можно бесплатно. Но в обеих играх есть внутренний магазин, использующий реальную валюту. Игры сочетают в себе механики жанров RPG и гача-игр. Последний предполагает большое значение упомянутых выше «лутбоксов». Название жанра произошло от японских капсульных игровых автоматов гасяпонов (или гача).

Релиз Genshin Impact состоялся в 2020 году. За первый год после выхода, по данным сайта Screen Rant, игра собрала почти $3,7 млрд. Наибольшей популярностью она пользуется в Китае, Японии и США.