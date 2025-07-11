В Челябинске с 15 июля отключат горячую воду в почти 600 домах

С 15 июля в Челябинска начинается четвертый этап гидравлических испытаний теплосетей. Горячую воду на две недели отключат в 578 многоквартирных домах в трех районах, сообщает пресс-служба администрации города.

Четвертый этап опрессовок пройдет в Центральном, Калининском и Курчатовском районах. Кроме жилых домов под отключение горячей воды до 29 июля попадут 47 детских садов, 24 учебных и 16 лечебных учреждений.

В управлении жилищно-коммунального хозяйства Челябинска напоминают, что в случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлен.