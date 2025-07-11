В Татарстане строители обнаружили старинный якорь при земляных работах возле старого русла реки Казанки в Казани. Находка длиной почти 2 м и весом около 3 т была извлечена на территории памятника археологии. Об этом сообщает пресс-служба Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане у старого русла реки Казанки нашли старинный якорь

Фото: Пресс-служба Комитета РТ по ОКН В Татарстане у старого русла реки Казанки нашли старинный якорь

Фото: Пресс-служба Комитета РТ по ОКН

Якорь нашли 10 июля во время прокладки промышленной канализации на улице Гладилова. Территория относится к памятнику археологии «Культурный слой слобод Заречья города Казани XV–XVIII веков». После сообщения очевидца сотрудники комитета выехали на место и приостановили работы.

Точный возраст находки предстоит установить после экспертизы. Представители порохового завода обратились к комитету с предложением забрать якорь для обеспечения сохранности. Место хранения артефакта пока не определено.

Анар Зейналов