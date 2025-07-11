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Саратовский фермер пойдет под суд за использование рабского труда

Пугачевский районный суд Саратовской области рассмотрит уголовное дело об использовании рабского труда (п. «а», «г» ч. 2 ст. 127.2 УК РФ) в отношении 49-летнего предпринимателя из Перелюбского района, занимающегося разведением овец, коз и крупного скота. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно релизу, с апреля по август прошлого года фигурант принуждал мужчин ухаживать за животными на ферме каждый день с раннего утра и до поздней ночи. Он добился этого путем угроз применения насилия в отношении троих мужчин и его применения в отношении одного.

Прокуратура Саратовской области утвердила обвинительное заключение по данному уголовному делу. Материалы направят в суд на рассмотрение.

Павел Фролов