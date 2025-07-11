«Раевсахар» заплатит 512 тысяч рублей за ущерб реке в Башкирии

Суд взыскал с ООО «Раевсахар» 512 тыс. руб. за ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам реки Тюлянь в Альшеевском районе. Как сообщила Объединенная пресс-служба судов Башкирии, с иском к компании обратился башкирский межрайонный прокурор. Проверка надзорного ведомства установила, что 8 августа 2024 года сточные воды предприятия попали в реку Тюлянь.

В ноябре 2024 года «Раевсахар» привлекли к административной ответственности за нарушение правил охраны водных объектов (ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ) и водных биологических ресурсов (ст. 8.33 КоАП РФ).

Альшеевский районный суд 25 марта этого года удовлетворил исковые требования Башкирского межрайонного природоохранного прокурора о компенсации ущерба природе. Верховный суд Башкирии 8 июля оставил решение без изменения, а апелляционную жалобу «Раевсахара» – без удовлетворения.

ООО «Раевсахар» зарегистрировано в селе Раевский Альшеевского района в октябре 2008 года. Владельцем (через ООО «Башкирская сахарная компания») является Алексей Ерошкин. В 2024 году при выручке 3,5 млрд руб. чистая прибыль «Раевсахара» составила 31,4 млн руб.

Майя Иванова