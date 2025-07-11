Бывших сотрудников правоохранительных органов оштрафовали за незаконный доступ к информации

УФСБ России по Пермскому краю выявлена и задокументирована незаконная деятельность бывших сотрудников правоохранительных структур, причастных к неправомерному доступу к охраняемой законом компьютерной информации. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ.

Как установили сотрудники УФСБ, бывшие силовики за деньги предоставляли информацию о наличии судимости, банковских расчетных счетах, справки 2-НДФЛ, данные об используемых абонентских номерах, детализации по ним.

СУ СКР по Пермскому краю на основании материалов УФСБ в отношении фигурантов были возбуждены и расследованы уголовные дела. Решениями Индустриального и Ленинского районных судов Перми бывшие сотрудники правоохранительных органов признаны виновными. Им назначено наказание в виде штрафа в размере от 350 тыс. руб. до 600 тыс. руб., с лишением права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов РФ, связанные осуществлением функций представителя власти, заниматься частной детективной деятельностью сроком от двух лет 11 месяцев до трех лет. Приговоры вступили в законную силу.