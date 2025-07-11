Преступного авторитета осудят в Нижнем Новгороде за его криминальный статус

Прокуратура Нижегородской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Звиада Озманяна (в криминальном мире известен как «вор в законе» Звиад Тбилисский). Как сообщили в прокуратуре, он обвиняется по ст. 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом до 5 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

По данным следствия, во время отбытия наказания в нижегородских колониях Звиад Озманян, будучи осужденным за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, занял высшее положение в преступной иерархии. Свой криминальный статус он использовал в 2014-2024 годах для того, чтобы устанавливать свой контроль в исправительных учреждениях. Кроме того, преступному авторитету вменили распространение запрещенных в колонии предметов, своевременное пополнение «общака» и распределение денег преступного сообщества. Уголовное дело направлено в Нижегородский облсуд.

Отметим, что в 2017 году Звиада Озманяна также осудили в Нижнем Новгороде на десять лет заключения за групповое разбойное нападение на предпринимателя, у которого налетчики похитили норковые шубы, золотые монеты и другое имущество.

Иван Сергеев