Пятерых браконьеров оштрафовали за отстрел двух лосей в Гагинском округе

Браконьеров оштрафовали на 250 тыс. руб. каждого по ч. 2 ст. 258 УК РФ за незаконный отстрел двух лосей на территории Гагинского округа. На скамье подсудимых оказалось пять человек, сообщили в Нижегородской межрайонной природоохранной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Факт браконьерства надзорное ведомство выявило при мониторинге сети интернет. В ходе проверки он подтвердился, в связи с этим было возбуждено уголовное дело.

Ущерб, причиненный животному миру, в размере 160 тыс. руб. подсудимые возместили. Кроме штрафа, суд также решил конфисковать огнестрельное оружие, использованное для преступления.

Галина Шамберина