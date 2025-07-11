Сотрудники Росгвардии задержали 37-летнюю женщину, которая украла кухонную посуду и другой товар из торгового центра на улице Лесной. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жительницу Нижнекамска задержали при попытке кражи кухонной посуды

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Жительницу Нижнекамска задержали при попытке кражи кухонной посуды

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Инцидент произошел в ночное время. Администратор торгового центра нажал тревожную кнопку после того, как заметил, что посетительница положила товары в тележку и попыталась пройти мимо касс без оплаты. Росгвардейцы оперативно прибыли на место и задержали подозреваемую прямо в магазине.

Женщину доставили в отдел полиции. В отношении задержанной решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Анар Зейналов