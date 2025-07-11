«Складывается некий новый пазл»

Переговоров с Россией не будет, пока не завершатся обмены пленными. Об этом сообщил Владимир Зеленский на пресс-конференции в Риме. По словам президента Украины, американская военная помощь продолжит поступать в страну. В свою очередь, канцлер Германии Фридрих Мерц призвал обязать Москву выплатить Киеву €500 млрд в качестве компенсации убытков. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Запад сумел согласовать дальнейшие действия по украинскому кризису.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Западные союзники провели сразу два больших мероприятия, посвященных Украине. В Риме прошла конференция по восстановлению страны. Результат — учреждение очередного фонда под эгидой Евросоюза в €10 млрд. Затем на военной базе Нортвуд под Лондоном открылся саммит «коалиции желающих». Эмманюэль Макрон и Кир Стармер присутствовали лично, а Владимир Зеленский, Джорджа Мелони и Фридрих Мерц по видеосвязи из итальянской столицы.

Впервые участвовали американские представители: спецпосланник Трампа Кит Келлог, а также внесенный в список террористов и экстремистов РФ сенатор Линдси Грэм и его коллега Ричард Блюменталь — соавторы того самого нового законопроекта об антироссийских санкциях. Все выглядело красиво. Что касается конкретики, Владимир Зеленский подтвердил, что американская военная помощь продолжит поступать в страну. Однако как раньше, похоже, уже не будет.

Дональд Трамп рассуждает так: если Европа считает Украину передним краем своей обороны, пусть помогает в первую очередь.

Если вам угрожают, защищайтесь, а не кричите «караул». Вместо бесконечных заседаний разных коалиций найдите оружие и отправьте своему главному союзнику. И партнеры, похоже, согласны. Пример: Киеву нужно больше ПВО, в странах ЕС достаточно комплексов Patriot, в итоге Германия готова отдать две батареи, и вроде кто-то еще третью. Но технически решение пока не оформлено. США тоже будут что-то поставлять, но союзники должны этот процесс возглавить.

Теперь что касается переговоров, Зеленский не сказал «нет», но пока их не будет, потому что еще не все обмены пленными завершились. В Москве же утверждают, что готовы прямо сейчас провести третий раунд, слово за Киевом. Вот он и ответил. В итоге складывается некий новый пазл: Запад продолжит вооружать Украину, также как и вводить антироссийские санкции, и с высокой долей вероятности по линии американского Конгресса. Но все это может враз прекратиться, если Кремль, как это сформулировал госсекретарь Марко Рубио, проявит гибкость.

Дверь остается отрытой, но, скажем так, уже не настежь. Все идет к тому, что она может вообще закрыться. Таким образом, мяч вновь на стороне Москвы. Между тем многие газеты пишут о том, что никакого серьезного усиления давления на Россию не будет, это просто новая тактика Дональда Трампа: он не развернулся лицом к Украине, просто хочет подтолкнуть переговорный процесс.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Дмитрий Дризе