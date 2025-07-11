Саратовца будут судить за мошенничество на сумму более 6 млн рублей

Балаковский районный суд Саратовской области рассмотрит уголовное дело о мошенничестве на сумму более 6 млн руб. (чч. 2-4 ст. 159 УК РФ) в отношении 31-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно релизу, в период с 2022 по 2024 годы фигурант убеждал своих знакомых, что у него якобы есть связи в различных сферах. Так, за вознаграждение он предлагал помощь с трудоустройством, получением соцвыплат, удалением информации из соцсетей. Также мужчина утверждал, что якобы может помочь с блокировкой заявки на микрозаймы, получением прибыли от инвестиций в драгоценные металлы.

В общей сложности фигурант похитил более 6 млн руб. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение.

Павел Фролов