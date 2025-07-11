Челябинское УФСБ выявило коррупционную сеть в Ростехнадзоре

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области вместе с Центральным аппаратом ФСБ России выявили межрегиональную коррупционную сеть, участниками которой являлись представители коммерческих организаций и главный государственный инспектор по государственному строительному надзору Северо-Западного управления Ростехнадзора. Возбуждены уголовные дела о получении и даче взяток, сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

По версии следствия, в 2017-2023 годах должностное лицо, контролируя соблюдение требований безопасности при строительстве производственных объектов, за денежные вознаграждения передавал представителям коммерческих организаций служебную информацию о нарушениях, выявленных в ходе контрольно-надзорных мероприятий. Затем участники преступной группы склоняли строительные компании к заключению договоров на оказание услуг по научно-техническому сопровождению для получения разрешительной документации, считает следствие. Общая сумма взяток, полученных главным федеральным инспектором, превысила более 3,5 млн руб.

На основании результатов оперативно-разыскной деятельности УФСБ по Челябинской области главное следственное управление Следственного комитета России возбудило в отношении взяткополучателя уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия в особо крупном размере), в отношении взяткодателей — ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). По данным источника «Ъ-Южный Урал», в получении взяток подозревается Сергей Бочкарев. 10 июля Басманный районным судом Москвы избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Уголовные дела на сотрудников Ростехнадзора, подозреваемых в коррупционных преступлениях, начали возбуждать в Челябинске в прошлом году. Постепенно сотрудники ФСБ вышли на другие подразделения, в том числе Санкт-Петербург.