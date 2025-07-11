Экс-совладелец пермского инжиниринговой компании покинул должность его гендиректора

Генеральным директором ООО «Кайрос Инжиниринг» назначен Александр Готфрид. Как сообщает пресс-служба компании, господин Готфрид вступил в должность 7 июля. До этого он занимал должность директора по проектному производству. Является одним из основателей и соучредителей компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Готфрид.

Фото: страница «Кайрос» в соцсети. Александр Готфрид.

Фото: страница «Кайрос» в соцсети.

Ранее руководителем ООО «Кайрос Инжиниринг» выступал совладелец общества Роман Котельников. Согласно Rusprofile, господин Котельников вышел из состава соучредителей 9 июня этого года. Теперь 50% долей компании принадлежат Александру Готфриду, остальными 50% владеет Антон Гоголев. Как пояснили «Ъ-Прикамье» в «Кайрос инжиниринг», Роман Котельников решил выйти из состава учредителей компании «в связи с изменением его профессиональных приоритетов и желанием сосредоточиться на своем новом проекте».

ООО «Кайрос инжиниринг» зарегистрировано в Перми в 2011 году. По данным компании, является одним из российских лидеров индустриального проектирования. Выступает поставщиком технологических решений для воды и жидких сред в промышленности. Среди ключевых заказчиков — предприятия горнодобывающей, химической, металлургической промышленности и оборонного комплекса России.