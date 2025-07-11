127 жителей Удмуртии скончались из-за отравления алкогольной продукцией

127 жителей республики скончались из-за отравления спиртосодержащей и алкогольной продукцией с начала года, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Удмуртии. Всего зарегистрировано 197 отравлений алкоголем, большинство из них, или 93%, — при употреблении этанола. В остальных случаях пострадавшие отравились метанолом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Всего за это время в регионе зафиксировано 633 случая острого отравления химической этиологии, 194 из них с летальным исходом. Большинство пострадавших — мужчины. На них приходится 396 случаев, или 63% всех отравлений.

1-е место по количеству отравлений занимает интоксикация лекарственными препаратами. За шесть месяцев было зарегистрировано 239 таких случаев, или 38% от общего числа. Основными причинами отравлений лекарствами Роспотребнадзор назвал суицидальные попытки или ошибочный прием медикаментов.