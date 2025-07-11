В Прикамье закрыли два кафе из-за антисанитарии

Сотрудники главного управления федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю закрыли кафе «Шаурма Караван» в Индустриальном районе Перми и торговый павильон «Горячие лепешки, самса» в селе Култаево. Ранее в заведениях выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований, угрожающие жизни и здоровью людей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю

В ходе проверки кафе «Шаурма Караван», расположенного на ул. Левченко, 6, было установлено, что в заведении отсутствуют цеховое деление, холодное водоснабжение и канализация, не хватает моечного оборудования: овощи, курица и кухонная посуда обрабатываются в одной ванне, нет локальных вытяжных систем, бактерицидных приборов. Сотрудник кафе не представил медицинскую книжку, а его личные вещи хранились совместно с рабочей одеждой.

Аналогичные нарушения были выявлены в торговом павильоне «Горячие лепешки, самса» в селе Кулатево. Кроме того, проверяющие обнаружили там частично обвалившуюся потолочную плитку и просроченную курицу в морозильнике.

Суд признал индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги общественного питания, виновными в совершении административного правонарушения, и назначил наказание в виде приостановления деятельности. Согласно постановлениям, «Шаурма Караван» закрыта на 60 суток, а «Горячие лепешки, самса» — на 80 суток.