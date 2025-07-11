В Казани 12 июля с 14:00 до 23:00 могут ввести ограничения движения и парковки транспорта на семи участках улиц в связи с проведением футбольного матча Суперкубка России между ЦСКА и «Краснодаром». Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Казани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани могут ограничить движение на семи улицах из-за Суперкубка России

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции Казани В Казани могут ограничить движение на семи улицах из-за Суперкубка России

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции Казани

Ограничения могут коснуться улиц Чистопольской от Бичурина до проспекта Ямашева, Сайдашева Хакима от Амирхана до Чистопольской, проспекта Ямашева от Адоратского до Сибирского тракта, Академика Арбузова от Журналистов до проспекта Ямашева. Также могут перекрыть местный проезд по Чистопольской от дома 75а до дома 75, автомобильную дорогу вокруг стадиона «Ак Барс Арена» и дублер третьей транспортной дамбы.

Решение о введении ограничений будет принято при необходимости на основании постановления исполкома Казани. ГИБДД призывает водителей заранее планировать маршруты.

Матч начнется в 18:00. Российский футбольный союз выбрал Казань для проведения матча за Суперкубок России из трех городов-кандидатов, включая Самару и Нижний Новгород. «Краснодар» представляет победителя МИР Российской премьер-лиги, а ЦСКА — обладателя FONBET Кубка России.

Анар Зейналов