Росприроднадзор добился возмещения вреда почвам в Волгограде

Нижне-Волжское управление Росприроднадзора выявило загрязнение почвы сточными водами на пересечении проезда Бетонного и ул. Довженко Красноармейского района Волгограда. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе проверки специалисты выяснили, что на пересечении автодороги проходит подземный коллектор с колодцем. Из-за неисправных канализационных сетей сточные воды сбрасываются на асфальт и прилегающую к дороге территорию.

Управление установило, что загрязнена площадь в 21 кв. м., сумма причиненного вреда составила свыше 517 тыс. руб. ООО «Форте Пром Стил ГМБХ» произвело оплату в добровольном порядке.

Павел Фролов