В районе Башкирии СК проводит проверку после падения школьника из окна санатория

Стерлитамакский межрайонный следственный отдел проводит доследственную проверку об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ) в детском санатории в Гафурийском районе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщает пресс-служба следственного управления по Башкирии, во время мониторинга СМИ выявлена информация о падении 11-летнего мальчика из окна второго этажа учреждения. Отмечается, что школьник находился без присмотра взрослых, сидел на подоконнике у открытого окна и выпал из него. Ребенок получил различные травмы.

Следователи дадут правовую оценку действиям сотрудников санатория, ответственных за обеспечения безопасности детей на его территории. «По результатам будет принято процессуальное решение»,— отмечается в пресс-релизе.

По данным Telegram-канала «Честный репортаж», школьник и его друзья, отдыхавшие в санатории «Красноусольский», некоторое время были без присмотра воспитателей. Окна были открыты из-за духоты. После падения мальчика госпитализировали, у него сломана рука. Родители подростка считают, что в больнице его не дообследовали и добиваются от руководства санатория извинений и компенсации вреда.

Майя Иванова