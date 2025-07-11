Расходы организаций Удмуртии на благотворительность выросли в 2,9 раза за год

Расходы всех коммерческих организаций Удмуртии без учета субъектов малого бизнеса, банков и НПФ, а также страховых компаний, составили в 2024 году 1,9 трлн руб. Как сообщили в Удмуртстате, 109,4 млрд руб. из них составили долгосрочные инвестиции (75,5 млрд руб. этой суммы — капитальные вложения).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Потокина, Коммерсантъ Фото: Мария Потокина, Коммерсантъ

Расходы организаций на благотворительность выросли год к году в 2,9 раза, до 1,5 млрд руб. Траты на оплату услуг банков и других финансово-кредитных учреждений увеличились за указанный период в 1,4 раза, до 1,3 млрд руб.

На социальные выплаты своим работникам компании направили 1,6 млрд руб. Из них 94,3 млн руб. пошли на надбавки к пенсии и единовременные пособия уходящим на нее.

Содержание объектов на балансе отчитывающихся организаций — лечебные курорты и санатории, дома отдыха, детские сады и лагеря, пансионаты и другие подобные учреждения — обошлось в 713,1 млн руб.