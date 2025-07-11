В колонии Димитровграда задержаны лидер и члены экстремистской организации

Силовики задержали лидера и членов экстремистской организации, которая действовала в исправительной колонии №10 в Димитровграде. Об этом сообщает МВД Медиа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Установлено, что организацию возглавлял заключенный, осужденный за особо тяжкое преступление. С помощью шести соучастников он распространял деструктивные идеи среди других заключенных.

Также полиция установила, что члены группы поддерживали криминальные традиции, контролировали перемещение заключенных между отрядами и обеспечивали пополнение денежных средств общака. Для финансирования своей деятельности они регулярно устраивали азартные игры.

Во время обысков в колонии были изъяты холодное оружие, игральные карты, фишки и атрибутика экстремистской ячейки. По материалам полиции возбуждено уголовное дело по ч. 1 и 2 ст. 282.2 и ч. 3 ст. 171.2 УК РФ. Расследование продолжается, устанавливаются другие преступления, которые могли совершить подозреваемые.

Георгий Портнов