В Уфимском районе построят склад овощей за 600 млн рублей

ООО «Агровосток» намерено инвестировать 600 млн руб. в строительство в Уфимском районе склада для плодоовощной продукции, сообщает пресс-служба главы Башкирии. Проект представил на «инвестиционном часе» в правительстве региона директор компании Афиг Годжаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Здание площадью 15 тыс. кв. м планируют построить в деревне Подымалово. Компания трудоустроит 30 человек.

Инвестиционному проекту присвоен статус приоритетного с налоговыми льготами. Администрация Уфимского района поможет с оформлением земельного участка.

ООО «Агровосток», по данным Rusprofile, зарегистрировано в Уфе в ноябре 2004 года. Компания занимается выращиванием зерновых культур. Владельцами являются Афиг Годжаев и Регина Курбангалеева. В 2024 году при выручке 122,9 млн руб. чистая прибыль предприятия составила 4,9 млн руб.

Майя Иванова