В Марий Эл на боевое патрулирование вывели ракетные комплексы «Ярс»

Автономные пусковые установки подвижных грунтовых ракетных комплексов «Ярс» выведены на маршруты боевого патрулирования в Йошкар-Олинском ракетном соединении в рамках планового учения. Расчеты совершают марши протяженностью до 100 километров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

«В Йошкар-Олинском ракетном соединении (Республика Марий Эл) в рамках планового учения на маршруты боевого патрулирования выведены автономные пусковые установки ПГРК „Ярс“», — сообщили в министерстве. Отмечается, что стратегические ракетчики отрабатывают задачи и вводные, в том числе по совершению маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования.

Кроме того, стратегические ракетчики проводят мероприятия по инженерному оборудованию полевых позиций, организации маскировки и боевого охранения. Военнослужащие также отрабатывают вопросы противодействия диверсионно-разведывательным группам. Подразделения обеспечения выводят спецтехнику из зон условного химического заражения.

По данным ведомства, плановые мероприятия боевой подготовки позволяют проверить готовность личного состава, вооружения и военной техники к длительному несению дежурства в полевых условиях.

В последний раз ракетные комплексы «Ярс» выходили на маршруты боевого патрулирования в Йошкар-Олинском ракетном соединении в феврале 2025 года.

Анар Зейналов