Благоустройство на месте снесенного ДК в Новосибирске завершат к октябрю

Мэрия Новосибирска запланировала расходы в объеме почти 22 млн руб. на благоустройство участка ул. Котовского. Он находится на месте снесенного ДК им. Клары Цеткин.

Сумма указана в условиях конкурса, объявленного МАУ «Горзеленхоз». Согласно сообщению, опубликованному на портале госзакупок, заявки на участие в тендере принимаются по 18 июля.

«Подрядчику предстоит провести демонтажные и земляные работы, построить спортивную площадку, установить лестницу с пандусом, обустроить пешеходные дорожки. Вокруг спортивной зоны посадят деревья, кустарники, цветы и посеют газоны»,— говорится в сообщении пресс-центра мэрии. Благоустроительные работы должны быть завершены к октябрю 2025 года.

ДК был построен в 1936 году. Его снесли в 2024 году после признания здания площадью почти 4 тыс. кв. м аварийным.

Валерий Лавский