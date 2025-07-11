C 2017 года ММК направил 56,9 млрд рублей на сокращение выбросов

Магнитогорский металлургический комбинат с 2017 года снизил выбросы загрязняющих веществ на 34,8 тыс. т или 18%. На эти цели предприятие направило 56,9 млрд руб. Об этом рассказал главный специалист по экологии ММК Игорь Бурмистров во время сессии на промышленной выставке «Иннопром».

За восемь лет комбинат выполнил 14 из 20 мероприятий, направленных на сокращение выбросов. Общая сумма инвестиций на реализацию всех проектов составит 60,3 млрд руб. ММК является участником федерального проекта «Чистый воздух», согласно которому предприятию необходимо к 2026 году снизить количество выбросов на 20,8% (39,98 тыс. т).

«Реализация инвестиционных проектов позволила нам снизить выбросы загрязняющих веществ на 27,4% и улучшить качество атмосферного воздуха в городе в 3,9 раза по сравнению с базовым 2017 годом», – сообщил Игорь Бурмистров.

В числе проектов ММК по снижению выбросов: строительство новой аглофабрики и комплексов коксовой батареи №12, внедрение системы аспирации доменных печей, конвертеров, отделения перелива чугуна, двересъемных машин с беспылевой выдачей кокса на трех коксовых батареях, газоочистных установок, реконструкция четырех воздухонагревателей и замена четырех агломашин.