В Самаре расследуют нападение бездомных собак на девушку у ТЦ

В Самаре возбуждено уголовное дело после нападения безнадзорных собак на девушку у торгового центра. Об инциденте стало известно благодаря публикациям в СМИ. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

Дело расследуется по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Силовики устанавливают обстоятельства происшествия. Следствие намерено дать правовую оценку действиям или бездействию лиц и организаций, отвечающих за отлов безнадзорных животных.

Георгий Портнов