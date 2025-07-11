Астраханка стала фигуранткой дела о мошенничестве при получении соцвыплат

Следственный отдел по Трусовскому району Астрахани возбудил в отношении 31-летней местной жительницы уголовное дело о мошенничестве при получении социальных выплат (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

Согласно релизу, в марте прошлого года фигурантка предоставила необходимый пакет документов в центр социальной поддержки населения Трусовского района Астрахани. В бизнес-плане она указала, что якобы будет осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность в сфере оказания услуг студией салона маникюра, педикюра и оформления бровей.

С фигуранткой был заключен социальный контракт, она получила более 280 тыс. руб. Этими деньгами женщина распорядилась по своему усмотрению. Выполнять условия социального контракта она не собиралась.

Павел Фролов