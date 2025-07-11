Сиделка ижевского пансионата осуждена за избиение до смерти пожилой постоялицы

Вчера, 10 июля, Ленинский райсуд Ижевска вынес приговор 59-летней сиделке местного пансионата за избиение до смерти пожилой постоялицы, сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

С 13 на 14 июля 2024 года подсудимая в пансионате «Сиреневый сад» жестоко избила — нанесла множество ударов руками и ногами — постоялицу 1937 года рождения, находящуюся в беспомощном состоянии. Сиделка скинула потерпевшую с кровати на кафельный пол: она ударилась головой и получила закрытую черепно-мозговую травму. Пострадавшая через три недели скончалась в ГКБ №7.

Сиделке было предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью лицу, находящемуся в беспомощном состоянии, что привело по неосторожности к смерти потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Суд среди прочего учел, что обвиняемая частично признала свою вину и раскаялась в содеянном, способствовала следствию и добровольно возместила моральный вред. Подсудимой было назначено восемь лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. В пользу племянника потерпевшей взыскано 430 тыс. руб.