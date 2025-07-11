Под Саратовом задержали подозреваемого в гибели девочки в результате ДТП

В Романовском районе Саратовской области следователи задержали 19-летнего молодого человека, подозреваемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть несовершеннолетней. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Следственный отдел по Балашову возбудил в отношении задержанного уголовное дело (п. «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ). С молодым человеком проводятся следственные действия, назначены судебные экспертизы.

Согласно предварительным сведениям, дорожная авария произошла 5 июля этого года на ул. Советской в р.п. Романовка. Водитель иномарки «Хендай Элантра» выехал на встречку и сбил 12-летнюю девочку, которая ехала на велосипеде в попутном направлении. Несовершеннолетняя скончалась в машине «скорой».

Павел Фролов