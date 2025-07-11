Следственный отдел СУ СКР в Нытве возглавил специалист по особо важным делам

Исполняющим обязанности руководителя Нытвенского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Пермскому краю назначен подполковник юстиции Ренат Кильдебаев. Ранее господин Кильдебаев проходил службу в должности следователя по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных уголовных дел СУ. Это подразделение специализируется на расследовании экономических и коррупционных преступлений. Ренат Кильдебаев расследовал дела в отношении экс-начальника ИК-37 Ильи Асламова, который обвиняется в получении взятки в размере 150 тыс. руб. от одного из заключенных при посредничестве предпринимателя Олега Попова. 11 июля дело повторно начнет рассматривать Чусовской городской суд.

По итогам служебной деятельности СУ СКР за 2024 год господин Кильдебаев был признан лучшим следователем отделов по расследованию особо важных дел. В должности начальника Нытвенского МРСО Ренат Кильдебаев в этой должности сменит Валерия Медянцева, который в конце прошлого месяца был назначен руководителем следственного отдела по Свердловскому району.