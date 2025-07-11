Пермское ЧОП отрицает свою вину в мошенничестве

ООО ЧОО «Борей-Урал», руководители которого стали фигурантами уголовного дела, заявило о полной готовности к сотрудничеству с правоохранительными органами. При этом в пресс-релизе компании отмечается, что «ситуация носит признаки попытки давления и недобросовестной конкуренции, что может быть связано с переделом рынка охранных услуг в регионе».

Как вчера сообщил «Ъ-Прикамье», СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело в отношении руководителей этой охранной структуры. Они подозреваются в мошенничестве и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенном организованной группой. По данным следствия, руководство ООО «Борей-Урал» в марте 2025 года заключило с муниципальным бюджетным учреждением контракт на оказание охранных услуг в местах проведения массовых мероприятий на территории Перми с привлечением не менее 440 охранников. С целью создания видимости организации охраны одного из мероприятий руководители ЧОП привлекли для оказания охранных услуг около 200 лиц, которые в соответствии с действующим законодательством не могли оказывать данные услуги, поскольку не прошли специальное обучение и не имели соответствующего разрешения. При этом услуги по охране согласно контракту были оплачены в полном объеме.

«Оплата за оказанные услуги была получена исключительно в пределах выполненных работ. В частности, при обеспечении безопасности на мероприятии 9 мая на месте присутствовали представители Росгвардии, сотрудники полиции и ФСБ. Все проверки, проведенные в тот день, были успешно пройдены»,— ответили в «Борей-Урал» на претензии силовиков.