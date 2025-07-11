Корпорация развития Пермского края продала ПСБ свою долю в ООО «Новый Звездный»

АО «Корпорация развития Пермского края» завершило сделку по продаже доли в размере 49% в уставном капитале ООО «Специализированный застройщик “Новый Звездный”», сообщили в КРПК. Покупателем выступила дочерняя компания ПСБ. Теперь строительство ЖК «Новый Звездный» полностью находится под контролем ПСБ.

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«Корпорация выполнила все запланированные задачи в рамках текущей стадии проекта: ему был присвоен статус приоритетного, разработана проектно-сметная документация, получено разрешение на строительство, финансово-экономическая модель одобрена банком-партнером и проект вышел на стадию строительства»,— пояснил генеральный директор КРПК Юрий Аликин.

Компанию СЗ «Новый Звездный» создали в 2021 году для возведения жилья сотрудникам инновационного территориального кластера «Технополис “Новый Звездный”». В рамках проекта на ул. 40 лет Победы в Новых Лядах строятся четыре дома высотой 9–10 этажей, рассчитанные на 432 квартиры (23,7 тыс. кв. м). Кластер в Новых Лядах включает в себя производственные мощности АО «Протон-ПМ» и АО «ОДК — Пермские моторы». Для реализации проекта Агентство инвестиционного развития Пермского края и ООО «Новый Звездный» заключили трехстороннее соглашение. Учредителем спецзастройщика «Новый Звездный» изначально выступила Корпорация развития Пермского края (КРПК). Позднее доля КРПК в компании снизилась до 49% за счет вступления в проект ООО «БСК-Развитие» (структура подрядчика московского метро), которое и занялось возведением домов. Летом 2024 года дочерняя компания банка ПСБ — «ПСБ — Свой дом» — приобрела 51% долей в уставном капитале ООО СЗ «Новый Звездный». По программе возведения жилья для сотрудников оборонной отрасли на льготных условиях ПСБ также выделил проектное финансирование строительства.

Если изначально четыре дома для сотрудников предприятий «Протон-ПМ» и «ОДК — Пермские моторы» должны были ввести в эксплуатацию в III квартале 2025 года, то теперь их рассчитывают сдать в I квартале 2027 года. В компании-застройщике ЖК перенос сроков объясняют проведением дополнительных инженерно-геологических изысканий и внесением изменений в проектную документацию.