Контракт на поставку снегоплавильных станций для Ярославля расторгнут

В Ярославле расторгли контракт на поставку передвижных снегоплавильных станций. Об этом сообщает Yanrews. Техника, необходимая для города, так и не поступила. Контракт на три станции стоимостью 8,6 млн рублей был подписан 9 декабря 2024 года с ООО «ПГ «Ликон». Срок поставки составлял 100 рабочих дней, и предполагалось, что оборудование прибудет в январе 2025 года, но этого не произошло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Молчанов, Телеграм Фото: Артем Молчанов, Телеграм

Мэрия Ярославля в марте заявила, что срок поставки не истек, он заканчивался в мае. Однако к этому времени снегоплавилки не были доставлены, и 17 июня 2025 года контракт был расторгнут по инициативе заказчика из-за существенных нарушений условий.

Расторжение контракта может привести к включению ООО «ПГ «Ликон» в реестр недобросовестных поставщиков. На утро 11 июля компания в этом реестре не значилась.

Антон Голицын