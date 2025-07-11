Аттестат и зачетка сестры Михаила Булгакова найдены в архиве НГПУ

Аттестат зрелости и зачетная книжка сестры Михаила Булгакова — Варвары Афанасьевны — обнаружены в архиве Новосибирского педуниверситета. Как рассказали в НГПУ, документы были обнаружены в ходе работы над проектом Института истории, гуманитарного и социального образования «Переплетение дел и судеб».

«Среди разобранных документов нам попался аттестат зрелости 1913 года. Мы сразу обратили внимание на его необычный вид — не голубой, как был у подобных дореволюционных аттестатов, а белый, праздничный — в честь 300-летия династии Романовых, с портретами основателя династии Михаила Федоровича и правившего в тот момент Николая II»,— рассказала доцент кафедры отечественной и всеобщей истории Вера Спесивцева, отметив, что аттестат Варваре Булгаковой был выдан женской гимназией Святой Екатерины в Киеве.

Позднее в архиве был обнаружен и дубликат зачетной книжки сестры писателя, созданный в 1951 году.

Варвара Афанасьевна (1895-1956) переехала из Киева в Новосибирск к сосланному в Сибирь мужу Леониду Каруму в 1934 году. В Новосибирске она преподавала немецкий язык в школе №42 (ныне — гимназия №1) и заочно обучалась на факультете иностранных языков пединститута.

Михаил Кичанов