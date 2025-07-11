В Белгородской области с начала СВО восстановили 41 тыс. квартир после атак ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что около 41 тыс. квартир и частных домов, поврежденных в результате атак ВСУ на Белгородскую область с февраля 2022, удалось восстановить. Об этом глава региона сообщил в интервью ТАСС.

Господин Гладков добавил, что в процессе восстановления сейчас находится около 5 тыс. домов и квартир, в том числе в Краснояружском районе на границе с Украиной.

По словам главы региона, также было восстановлено около 14 тыс. автомобилей, поврежденных при атаках ВСУ.

Господин Гладков отметил, что в 2024 году из федерального бюджета Белгородской области выделили свыше 20 млрд рублей на помощь жителям и бизнесу. Указом президента РФ в области установлен режим, предусматривающий переселение жителей из опасных зон, усиленную охрану общественного порядка и особый режим въезда на некоторые территории.