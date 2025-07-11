Бастрыкин потребовал доклад по делу о ДТП в Севастополе с пятью погибшими

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о ДТП в Севастополе, в котором погибли пять человек, в том числе несовершеннолетняя. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель СКР Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Председатель СКР Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

10 июля около 14:20 мск произошла авария с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter и автомобилем «ВАЗ». По данным полиции, 18-летняя девушка за рулем легковушки не уступила микроавтобусу, что привело к столкновению. По информации прокуратуры, в результате ДТП погибли водитель и четыре пассажирки «ВАЗа» — девушки из Крыма 2005–2007 годов рождения.

СКР возбудил уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 5 ст. 264 УК).