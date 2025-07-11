Reuters: Трамп впервые выделит Украине пакет вооружений

Президент США Дональд Трамп впервые за время своего президентского срока направит оружие Украине. Ранее все поставки проходили по договоренностям экс-президента США Джозефа Байдена. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с решением.

По словам собеседников издания, команда Дональда Трампа определит вооружение из американских запасов, его стоимость может составлять около $300 млн.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что США направят Украине больше оружия для обороны. По словам источников, пакет может включать оборонительные ракеты Patriot и наступательные ракеты средней дальности, но решение о точном составе пока не принято.

Как отметило Reuters, у США осталось $3,86 млрд, которые президент может выделить для Украины. В последний раз в январе было выделено $500 млн господином Байденом. С 2022 года Конгресс США одобрил выделение почти $175 млрд помощи, в том числе военной, Украине и странам-союзникам.