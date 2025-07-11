Энергоснабжение в домах Пензы возобновлено после пожара на ТЭЦ

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил о почти полном восстановлении подачи электричества в Пензе после пожара на ТЭЦ-1. По его словам, водоснабжение также вскоре вернется в дома. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Ранее на ТЭЦ-1 в Пензе загорелся транзитный трансформатор. Для тушения пожара, подачу электроэнергии временно отключили. По данным регионального управления МЧС, возгорание началось на площади 100 кв. м. Погибших и пострадавших нет. О причинах пожара не сообщается.