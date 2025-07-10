«Доля импорта в структуре потребления уже достигла 5%»

Снижение объемов строительства в Черноземье привело к снижению потребления цемента. В макрорегионе до недавного времени действовали три крупных завода — в Воронежской, Липецкой и Белгородской областях. Последний накануне был остановлен из-за плохого спроса. О проблемах на профильном рынке макрорегиона рассуждает директор научно-исследовательского центра пространственного анализа и региональной диагностики Института прикладных экономических исследований Президентской академии (РАНХиГС) Дмитрий Землянский.



Фото: из личного архива Дмитрия Землянского

— После 2022 года происходит серьезный рост импорта цемента в Россию. Прежде всего за счет увеличения поставок из Беларуси, Ирана и Казахстана. С 2024 года в Россию начались эпизодические поставки цемента из Китая. За последние два года доля импорта цемента в структуре потребления уже достигла 5%, при этом у российских предприятий есть резерв мощностей для закрытия всех потребностей рынка. Импортные производители вытесняют российских прежде всего за счет лучшей структуры себестоимости, государственной поддержки в странах-производителях.

Так, в 2022-2023 годах Беларусь перенаправила в Россию поставки цемента на фоне ограничений со стороны стран ЕС, которые ранее были основным рынком сбыта для белорусских производителей. Наибольшую роль цемент из союзного государства играет именно на рынке Северо-Запада и Центральной России.

Запускает эффект домино сокращение потребления и производства цемента в Китае, планы по выводу предприятий с территории страны. Одновременно происходит рост собственного производства и усиливается защита национальных рынков в Узбекистане, Киргизии, Армении, Казахстане. В результате цемент производителей Ирана вытесняется из Узбекистана, Киргизии и Армении. Происходит перераспределение поставок в сторону России.

У нас в стране последние годы существуют несколько жестких негативных факторов, ухудшающих себестоимость при производстве цемента: рост затрат на транспортные услуги, тарифов на железнодорожные перевозки, снижение скорости доставки из-за сезонных ограничений движения, рост затрат на топливо, цен на электроэнергию, увеличение стоимости оборудования, ремонтов и модернизации, рост затрат на оплату труда на фоне дефицита кадров в стране и отрасли. Кроме того, с прошлого года происходит снижение спроса из-за ухудшения ситуации в строительной отрасли. Все это негативно сказывается на предприятиях, в том числе и в Черноземье.

В случае если эти негативные факторы будут сохраняться, другие заводы в макрорегионе тоже будут приостанавливать деятельность.