Мототранспорт зациклило в динамике

Рынок новых мотоциклов в Петербурге и Ленобласти суммарно вырос в январе — июле 2025 года всего на 6,6%. На город пришлось 1524 регистрации (рост год к году — 4,2%), на регион — 328 (19,3%). Среди причин замедления рынка эксперты называют отсутствие потребительской уверенности в отношении товаров длительного использования, а также сокращение числа кредитных сделок при покупке новых мотоциклов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Моторынок замедлился во втором квартале 2025 года, поясняют эксперты, а пик был пройден в прошлом году

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Моторынок замедлился во втором квартале 2025 года, поясняют эксперты, а пик был пройден в прошлом году

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

За шесть месяцев 2025 года в Петербурге реализовали 1524 новых мотоцикла, что на 4,2% выше, чем за аналогичный период 2024 года (1462 ед.). В Ленобласти удалось продать 328 мотоциклов, что на 19,3% больше прошлогоднего показателя, подсчитали в «Автостате» для «Ъ-СПб».

Наилучший результат в городе показали китайский Voge с показателем 216 ед. (рост 17,4%), индийский бренд Royal Enfield — 135 ед. (22,7%) и уссурийский Regulmoto (выпускается в КНР) —126 ед. (11,5%). Также в пятерку востребованных марок вошли китайский CFMoto (96 ед.) и российская марка Motoland с производством в КНР (78 ед.).

В Ленобласти лидерами стали Regulmoto (56 ед. против 38 ед.) и Voge (31 против 11). У Motoland и индийского Bajaj продажи снизились на 1 и 10 ед. соответственно. Прибавил с 15 до 17 шт. китайский бренд Kayo, выпускающий питбайки, эндуро и квадроциклы.

По итогам 2024 года в Петербурге лучше всего продавался Voge 300 и Bajaj Dominar. Несмотря на снижение интереса у покупателей к KTM Аdventure, по количеству проданных мотоциклов модель удержалась на третьем месте. Также невысокий спрос наблюдался на Motoland XL250, Benelli TRK, Regulmoto Sport и Fuego Tekken.

Моторынок замедлился во втором квартале 2025 года, поясняют эксперты, а пик был пройден в прошлом году (по отдельным категориям — в первом квартале нынешнего года).

По мнению руководителя компании С.МОТО Сергея Фивейского, среди причин замедления спроса основными стали отсутствие потребительской уверенности в отношении товаров длительного использования, к чему относится мототехника. Пока побеждают рублевые депозиты и формируется отложенный спрос. Также сократилось количество кредитных сделок при покупке новой мототехники.

«Склады заполнены. Импортеры вынуждены давать скидки. Например, в самом популярном сегменте до 400 куб. см по некоторым моделям они достигают 20%. В конце мая и во второй половине июня мы видели две волны снижения цен на мототехнику, что не свойственно рынку в высокий сезон. Закупки новой техники 2025 года выпуска за первую половину года относительно аналогичного периода прошлого года сократились на 20–35% как в штуках, так и в денежных средствах»,— говорит господин Фивейский.

Вместе с тем увеличивается количество мотолюбителей, получающих права категории А. Этот интерес эксперт объясняет развитием внутреннего туризма в условиях удорожания зарубежных поездок, индивидуальной тягой к новым впечатлениям и личной свободе, а также усилением правил контроля за использованием мототехники и средств индивидуальной мобильности.

Прогноз на второе полугодие господин Фивейский называет умеренно пессимистичным. По его мнению, многое будет зависеть от макроэкономики.

Пока экономика охлаждена: высокая ставка ЦБ собрала деньги в депозиты, рубль крепкий и продолжает крепчать, а уверенность потребителей слабая. Но есть отложенный спрос. При существенном снижении ставки ЦБ часть денег пойдет на потребление, включая товары длительного пользования. Возможная девальвация рубля — также фактор для роста рынка мототехники, говорит эксперт.

Владимир Колодчук