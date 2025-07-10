Силы ПВО сбили за три часа 26 украинских беспилотников над Россией

Сегодня вечером российские системы противовоздушной обороны уничтожили 26 украинских беспилотников самолетного типа над территорией шести российских регионов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

По данным ведомства, в период с 17:00 до 20:00 мск сбиты 11 дронов над Курской областью, 9 — над Брянской, 3 — над Калужской, по одному — над Белгородской и Орловской областями, а также Московским регионом.

Ранее в тот же день с 15:00 до 16:30 мск силы ПВО уничтожили еще 25 беспилотников ВСУ: 14 из них — над Брянской областью, восемь — над Белгородской, и три — над Московским регионом.