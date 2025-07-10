В Пензе отключили электроснабжение из-за пожара на ТЭЦ

На ТЭЦ-1 в Пензе загорелся транзитный трансформатор. Для тушения пожара временно отключена энергетика, сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в Telegram-канале.

«Я нахожусь на месте. Веду координацию с экстренными службами. Запускается резервная система электроснабжения»,— написал губернатор.

Директор регионального филиала электроэнергетической компании «Т Плюс» Игорь Кузьмичев заявил, что на месте тушения есть все необходимые силы и средства. Его обращение опубликовал Telegram-канал филиала.

Согласно сообщению в Telegram-канале регионального МЧС пожар охватывает площадь в 100 кв. м. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

ТЭЦ-1 является основным источником теплоснабжения Пензы и крупнейшей электростанцией региона.