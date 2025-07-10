Аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский возобновили работу

С работы трех аэропортов Московского авиационного узла сняли ограничения. Домодедово, Внуково и Жуковский снова начали принимать и выпускать воздушные суда.

Аэропорты возобновили работу в 20:33, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Ограничения вводились ради обеспечения безопасности в 19:21. За несколько минут до этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитом на подлете к столице беспилотники. Всего с начала дня силы ПВО уничтожили четыре летевших на Москву дрона.