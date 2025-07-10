В Октябрьском районе Саратова в ДТП с участием пяти автомобилей погибла девушка

Прокуратура Октябрьского района Саратова выясняет обстоятельства ДТП с погибшей девушкой. Соответствующее поручение дал прокурор Саратовской области Сергей Филипенко, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно предварительным сведениям, дорожная авария произошла примерно в 18:10 сегодня, 10 июля, на пересечении улиц Вольская и Белоглинская областного центра. Там столкнулись автомобили «Рено Логан» и «Чанган», после чего участниками ДТП стали иномарки «Хавал», «Субару» и «Опель Астра».

В результате аварии на месте погибла девушка-пешеход. Кроме того, в лечебное учреждение увезли водителя автомобиля «Чанган».

На место ДТП выехал прокурор района Илья Апарин. Правоохранительные органы приступили к процессуальной проверке.

Павел Фролов